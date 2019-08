Neue Videos von Tesla-Explosion: Fahrer sagt, Autopilot war aktiv

Am vergangenen Wochenende war ein Tesla Model 3 in einem Auffahrunfall verwickelt. Nach dem Aufprall geriet das Elektroauto in Brand und explodierte. Die Fahrzeuginsassen konnten das Auto noch vor dem Feuer verlassen und kamen mit leichten Verletzungen davon.

Schon in ersten Berichten war die Frage nach dem Autopiloten zentral. Der Fahrer gab an, dass Fahrassistenzsysteme zum Zeitpunkt des Unfalls aktiv waren. Nun hat er erneut bestätigt, dass der Autopilot eingeschaltet war, während das Fahrzeug gegen einen an der Seite stehenden Lkw prallte.