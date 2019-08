Akku-Manipulation wegen Brandgefahr: Tesla-Fahrer reichen Klage ein

Im Juni diesen Jahres beschwerten sich zahlreiche Tesla-Fahrer, das durch eine Software-Aktualisierung die Reichweite ihres Fahrzeugs massiv gesunken ist. Der Kläger wirft nun Tesla vor, bei Software-Updates die Leistungsfähigkeit des Akkus beziehungsweise die Reichweite älterer Fahrzeuge des Typs Model S und Model X absichtlich zu verringern.

Kurz vor dem entsprechenden Update kam es angeblich zu vermehrten Batteriebränden in Tesla-Fahrzeugen. Der Kläger glaubt nun, dass die Akku-Manipulation mit den Bränden zusammenhängt. Demnach könnte das Unternehmen einen Fehler in den Akkus gefunden haben und versucht haben, diesen durch das Software-Update zu beheben. Mit der absichtlichen Reduktion der Reichweite will der Konzern aus Sicht des Klägers kostspielige Rückrufe wegen defekter Akkus vermeiden.