Tesla liefert erste Model 3 in Österreich aus

Tesla hat fast drei Jahre nach dem Start der Reservierungen mit der Auslieferung seines Hoffnungsträgers Model 3 (zum futurezone-Test) in Österreich begonnen. Die erste Auslieferung hat bereits am Mittwoch in Salzburg stattgefunden. Heute starteten die Auslieferungen in Wien, teilte Tesla am Freitag auf APA-Anfrage mit.

Zu Beginn der Reservierungen hatte Tesla noch ein Massenmodell für 35.000 Dollar - umgerechnet rund 31.000 Euro - in Aussicht gestellt. Bisher liefert das Unternehmen aber teurere Versionen aus, um die vom schwierigen Produktionsanlauf angegriffenen Finanzen aufzubessern. Eine Model-3-Variante um unter 50.000 Euro soll es in Österreich voraussichtlich bis Mitte 2019 zu kaufen geben.