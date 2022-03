Tesla zahlt Gehalt ukrainischer Mitarbeiter weiter, die in den Krieg ziehen

Ukrainische Tesla-Mitarbeiter, die aufgerufen werden, in ihr Heimatland zurückzuziehen und es gegen die russischen Truppen zu verteidigen, werden zumindest 3 Monate weiterbeschäftigt und weiterbezahlt. Danach werde die Ukraine-Situation erneut bewertet, heißt es in einer an Tesla-Mitarbeiter gerichtete E-Mail, die CNBC erhalten hat.

Konkret richtet sich die E-Mail an Beschäftigte aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Ob diese Unterstützung auch für Mitarbeiter in Nordamerika geltend gemacht werden soll, ist unklar.

Supercharger-Stationen zur kostenlosen Nutzung

Auch anderweitig will Tesla der ukrainischen Bevölkerung helfen, wie in der E-Mail zu lesen ist. Unter anderem wurden mehrere Supercharger-Stationen in Grenzgebieten der benachbarten Länder Polen, Slowakei und Ungarn für Tesla-Besitzer*innen, aber auch Fahrer*innen anderer E-Autos freigeschaltet. Die stehen kostenlos zur Verfügung und sollen bei Transporten aus der Ukraine und in das Land unterstützen.

Der Konzern dankte den europäischen Beschäftigten zudem für die rasche Versorgung der Ukraine mit dem Starlink-Internet. Die futurezone hat berichtet. Tesla hat dabei mit SpaceX kooperiert.