Steigender Ölpreis lässt Tesla-Bestellungen in die Höhe schnellen

In den USA schießen die Tesla-Bestellungen aktuell in die Höhe. Grund ist der aufgrund des Ukraine-Konflikts steigende Ölpreis, der immer mehr Menschen dazu bewegt, auf Elektro-Autos umzusteigen, berichtet Electrek unter Berufung auf mit dem Thema vertraute Quellen.

Der Rohöl-Preis kostet aktuell über 100 US-Dollar pro Barrel (rund 159 Liter). Pro Gallone zahlen US-Amerikaner*innen je nach Region bis zu 5 US-Dollar für ihren Sprit. All jene, die sich ein neues Auto leisten können, erwägen nun tendenziell eher ein Elektrofahrzeug.

Steigerung um 100 Prozent in einer Woche

In den USA sei Tesla die größte E-Automarke – etwa 80 Prozent aller E-Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten stammen von Elon Musks Unternehmen. Die steigende Nachfrage sei in mehreren Teilen des Landes spürbar. Alleine in dieser Woche habe der Autobauer im Vergleich zur vergangenen Woche eine Steigerung von 100 Prozent gesehen.

Für Tesla wird sich trotz der hohen Nachfrage allerdings vorerst nichts ändern. Denn der Hersteller sieht sich jetzt schon mit einem enormen Rückstand bezüglich der Auslieferung neuer Bestellungen konfrontiert.

Neben Tesla dürften aber auch andere Hersteller von E-Autos eine erhöhte Vielzahl an Bestellungen sehen.