Elon Musk aktiviert Starlink-Zugang für Ukraine

Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt die von Russland angegriffene Ukraine mit seinem Satelliten-Internetdienst Starlink. "Der Starlink -Dienst ist jetzt in der Ukraine aktiv . Weitere Terminals unterwegs", schrieb Musk am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Er kam damit einer entsprechenden Bitte des ukrainischen Ministers für Digitalisierung, Vize-Premier Mychajlo Fedorow, nach.

Wenn alles andere ausfällt

Über Starlink könnte die Ukraine weiterhin Zugang zum Internet haben, wenn aufgrund der Kriegshandlungen die Telefon-, Kabel- und Mobilfunknetze ausfallen sollten. Fedorow hatte sich über Twitter direkt an Musk gewandt. In Reaktion auf Musks Antwort bedankte sich Fedorow bei dem US-Amerikaner auf Twitter und bei jedem Menschen, der die Ukraine unterstütze.

Robuster gegen Spionage

Das Starlink-Netzwerk besteht momentan aus mehr als 2000 Satelliten, wie Vice berichtet. Alleine in der vergangenen Woche wurden 100 neue Satelliten im niedrigen Erdorbit (LEO) in Stellung gebracht. Starlink ist unabhängig von traditioneller Internet-Infrastruktur an Land, weshalb es auch nicht einfach abgedreht werden kann. Außerdem ist es schwieriger zu manipulieren, etwa für Spionage. Für eine Situation wie während des aktuellen Krieges in der Ukraine ist dies ideal.

Unklarheiten zu Vorgehen

Wie SpaceX die von Musk versprochenen Bodenstationen (Terminals) für das Starlink-Internet in die Ukraine bringen will und ob der Dienst dort dann kostenlos angeboten werden soll, ist noch unklar.