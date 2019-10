Tesla veröffentlicht Crashtest-Video

In dem Video zu sehen ist etwa der speziell entwickelte Beifahrer-Airbag, der sich um den Fahrzeugpassagier hüllt, damit er nicht mit dem Innenraum in Kontakt kommt. In einem begleitenden Tweet, gibt sich das Unternehmen wenig bescheiden und spricht davon, dass das Model 3 nicht zuletzt wegen der Arbeit in dem Crash Lab unter den sichersten sichersten Fahrzeugen auf der Straße sei.