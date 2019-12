Tests für U-Bahn-Fenster mit Touchscreen in China

In der Stadt Guangzhou wird derzeit ein High-Tech-Zug getestet, bei dem anstatt Fenster durchsichtige Touchscreens mit interaktiven Inhalten verbaut wurden. Wie Abacus News berichtet, ist es der zweite Test des U-Bahn-Zuges in China. Welche Inhalte auf den Screens verfügbar sind, kommunizierten die Hersteller des Zuges, CRRC, nicht.

Der Zug soll bis zu 140 Stundenkilometer erreichen können, da er teilweise aus einer Kohlefaserverbund-Werkstoffen besteht und so um 13 Prozent leichter gebaut ist, als andere U-Bahnen. So soll die U-Bahn um 75 Prozent schneller sein. Der Dauermagnet-Synchronmotor und der Siliziumkarbid-Umrichter sollen 15 Prozent Strom einsparen können.