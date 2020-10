"The Expanse": Amazon zeigt ersten Trailer zu Staffel 5

Amazon hat anlässlich der New York Comic Con den ersten Trailer zur nächsten Staffel der Science-Fiction-Serie "The Expanse" veröffentlicht. Die Produktion gilt unter Kritikern und Serienfans gleichermaßen als hoch angesehen - nicht nur aufgrund der spannenden Handlung, auch aufgrund der korrekten Darstellung der Weltraumphysik. Die fünfte Staffel der Serie beginnt am 16. Dezember.