"The Expanse" hinterfragt die Kolonisierung des Weltraums

Wenn große Comic-Messen beginnen, kann man mit einem Schwall neuer Informationen zu aktuellen Science-Fiction-Produktionen für Film und Fernsehen rechnen. Auf der derzeit stattfindenden New York Comic Con bekam man u.a. eine Vorschau auf "Star Trek: Picard" zu sehen. Außerdem gibt es Neuigkeiten zur vierten Staffel von "The Expanse". Während sich das Weltraum-Epos in den ersten drei Staffeln einer Art Weltkrieg zwischen den großen Fraktionen Erde, Mars und Asteroidengürtel (plus einem extrasolaren Element) gewidmet hat, geht es nun um die Kolonisierung des tieferen Weltraums.