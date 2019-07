The Witcher: Erster Trailer zur Netflix-Serie veröffentlicht

Netflix hat erstmals einen Trailer für die Serie "The Witcher" veröffentlicht. Die Verfilmung der gleichnamigen Buchreihe von Andrzej Sapkowski wurde weltweit durch die erfolgreichen RPG-Titel von CD Project bekannt. In der Netflix-Serie schlüpft nun Henry Cavill in die Rolle von Geralt von Riva. Cavill ist unter anderem als aktueller Superman-Darsteller bekannt.