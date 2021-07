Witwe von John McAfee bezweifelt Todeshergang

Knapp zwei Wochen, nachdem John McAfee in seiner Gefängniszelle bei Barcelona tot aufgefunden wurde, hat sich nun seine Witwe Janice McAfee mit mehreren Statements an die Öffentlichkeit gewandt. In der Stellungnahme, die sie auch auf Twitter veröffentlichte, teilte sie mit, dass sie noch am Tag seines Todes in der Früh mit ihm gesprochen habe und er sich bis zuletzt kämpferisch gezeigt habe, was seine bevorstehende Auslieferung an die USA betraf.

Witwe erfährt vom Tod McAfees über Twitter

Im zweiten Teil des am 6. Juli veröffentlichten Statement bezweifelt McAfee die von Behörden festgestellte Todesursache durch Suizid. Die Meldung über die Selbsttötung sei bereits in der Öffentlichkeit zirkuliert, als sie oder ihr Anwalt noch gar nicht über das Ableben verständigt worden waren. Vielmehr habe sie über eine Direktmitteilung über Twitter von seinem Tod erfahren.