Zoo bittet Gäste, dem Gorilla keine Handyvideos zu zeigen

Der Zoo in Toronto bittet seine Besucher*innen über ein Schild, dem Gorilla Nassir keine Handyfotos- und videos mehr zu zeigen. „Wir hatten viele Mitglieder und Gäste, die ihre Handys an das Glas gehalten und ihm Videos gezeigt haben“, sagt die Zooleiterin Maria Franke gegenüber The Star und ergänzt: „Und Nassir gefallen diese Videos sehr. Sie haben dazu geführt, dass er zu abgelenkt war, mit den anderen Gorillas zu interagieren, und naja, ein Gorilla zu sein.“

Nassir sei generell von Gadgets, Smartphones und Videos ungemein angetan.

Nassir ist nicht einziger Technik-Freak

Doch er ist nicht der einzige Gorilla mit dieser Faszination. Schon im vergangenen Jahr hatte der Gorilla Amare im Lincoln Park Zoo in Chicago Desinteresse gegenüber seinen Artgenossen gezeigt, nachdem er Smartphones entdeckt hatte. Auch ihm zeigten die Zoo-Besucher*innen laufend neue Bilder und Videos. Daraufhin wurde der Abstand zu seinem Glasgehege vergrößert. Zeigten die Besucher*innen den Tieren dennoch digitale Inhalte, wurden sie angehalten, dies zu unterlassen.

Auch der Gorilla Jelani im Louisville Zoo in Kentucky hat Schlagzeilen mit seinem Technik-Interesse gemacht. Besonders angetan ist er von Bildern von weiblichen und Baby-Gorillas. Sobald Jelani bereit für neue Bilder war, machte er die Besucher*innen mit einer „Wisch-Bewegung“ darauf aufmerksam.