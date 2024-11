Über 1.000 Gläubige beichteten bei KI-Jesus in der Schweiz

In der Schweiz probierte man, ob ein KI-Jesus einen Geistlichen ersetzen könnte.

In einer der ältesten Kirchen der Schweiz startete man im Sommer ein Experiment: Dort wurde ein KI-Jesus installiert, der die Beichte anstelle eines echten Pfarrers abnahm. Jetzt ist das zeitlich begrenzte Experiment vorbei, und man wertet die Ergebnisse aus.

Für die Peterskapelle in der Stadt Luzern war das Ganze als eine Art Experiment gedacht, wie Marco Schmid, ein Mitarbeiter der Kirche, dem Guardian erklärte. „Wir wollten sehen und verstehen, wie Menschen auf einen KI-Jesus reagieren. Worüber würden sie mit ihm sprechen? Würden sie überhaupt Interesse daran haben?“, sagte der Theologe.

2-monatiges Projekt

Ab August befand sich der KI-Jesus, der Teil eines größeren Kunstprojekts namens „Deus in Machina“ (Gott in der Maschine) war, für 2 Monate in der Kirche. Dazu wurde im Beichtstuhl, wo sonst der Pfarrer sitzen würde, Computerequipment installiert. Ein Video-Avatar mit Jesus-Konterfei sprach dann mit den Gläubigen.