Tracking per Bankdaten: Tschechien startet "intelligente Quarantäne"

In Tschechien wird sei dem heutigen Montag die sogenannte "intelligente Quarantäne" im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie eingesetzt. Nachdem die Prozedur in vergangenen Tagen in zwei Regionen geprüft wurde, weitet sie sich jetzt auf das ganze Land aus, wie aus einer Anordnung des Prager Gesundheitsministeriums hervorgeht.

Der Leitfaden der "intelligenten Quarantäne" ist das möglichst schnelle gezielte Testen von Personen, die im Kontakt mit den bereits infizierten Menschen waren. Als Bestandteil des Systems sind sogenannte " Gedächtnislandkarten" vorgesehen, die die Hygieniker mithilfe von Daten aus Handys und Bankkarten der letzten fünf Tage zusammenstellen. Voraussetzung ist die Zustimmung deren Besitzer. Außerdem soll die "intelligente Quarantäne" eine bessere Koordinierung und Auslastung von Teststellen und Labors sichern.