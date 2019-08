Trump hat mögliche Militärgeheimnisse auf Twitter veröffentlicht

Nach dem mutmaßlichen Scheitern eines Raketenstarts im Iran hat US-Präsident Donald Trump eine Verwicklung seines Landes abgestritten. Die USA seien in den "katastrophalen Unfall während der abschließenden Startvorbereitungen" einer Safir-Rakete auf der Abschussrampe in der nordiranischen Stadt Semnan am Imam Khomeini Space Center nicht involviert gewesen, schrieb Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Das von Trump veröffentlichte Bild wirkt, als wäre es nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die BBC vermutet, dass es sich bei der Satellitenaufnahme um ein streng geheimes Bild aus US-Militärkreisen handelt. Gegenüber NPR gab ein Experte an, dass derartige Aufnahmen und Bilder nur in seltenen Fällen mit engen Verbündeten geteilt, geschweige denn der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.