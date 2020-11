Trumps "Wahlbetrugs-Hotline" mit Scherzanrufen überflutet

Zweimal wählen

Laut Mashable machen sich vor allem Anhänger von Trumps Nachfolger als US-Präsident, Joe Biden, einen Spaß daraus, die Hotline-Mitarbeiter in die Irre zu führen. Auf Online-Netzwerken wie TikTok und Twitter teilen zahlreiche Prankster Tonmitschnitte ihrer Anrufe. In einem davon behauptet eine Dame beispielsweise, in zwei verschiedenen Gemeinden wählen zu wollen. Man habe ihr das verboten, obwohl "die Demokraten das ja auch machen" und hoffe nun auf Hilfe durch die "Election Fraud Hotline".