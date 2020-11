Videos von Wahlhelfern zeigen nicht das, was Trump meint

Nachschwärzen

Ein anderes Video, das auf Facebook 100.000 Mal geteilt wurde, zeigt einen Maryland-Wahlhelfer, der einen Stimmzettel laut Trump-Anhängern komplett ändert. Laut den Beamten handelt es sich aber auch hier um ein legales Verfahren, wonach die Ovale auf den Stimmzetteln oft nachgeschwärzt werden müssen, damit die Maschinen sie lesen und zählen können. Verändert wurde jedoch keine einzige Stimme.

Derartige Videos wurden besonders innerhalb der Trump-nahen „Stop The Steal“-Gruppe auf Facebook populär. Diese Fehlinformation führt dabei nicht selten zu Gewaltaufrufen. Am Donnerstag hat der Social-Media-Gigant eine dieser Gruppen mit etwa 300.000 Mitgliedern aus diesem Grund entfernen müssen.

Livestream für Transparenz

Viele Zählzentren bieten Livestreams zur Stimmenauszählung an, um mehr Transparenz zu bieten. So kann die Öffentlichkeit den Wahlhelfern in Echtzeit bei der Auszählung zusehen. Immer wieder kommt es jedoch vor, dass diese Videos von Trump-nahen Anhängern bearbeitet werden.