Uber führt Bargeldzahlungen in Wien ein

Ab sofort können Uber-Fahrten in Wien auch in bar bezahlt werden. Bislang akzeptiert der Fahrdienstvermittler lediglich Kreditkarte und Paypal als Zahlungsmittel. Laut einer Aussendung reagiert Uber damit auf Wünsche der Kunden, auch ohne Kreditkarte bezahlen zu können. Welche Fahrer Bargeld akzeptiert, wird in der App angezeigt.

Für die Abwicklung der Zahlung im Fahrzeug arbeiten Uber und die lokalen Mietwagen- und Taxi-Partnerunternehmen mit dem österreichischen Start-up obono zusammen, welches mobile Registrierkassen für die Fahrer bereitstellt, heißt es von dem US-Unternehmen weiter.