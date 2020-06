Uber-Proteste: "Wie will man gegen so etwas ankommen?"

Der Konflikt zwischen Taxi-Gewerkschaften und der US-App Uber spitzt sich zu. Am Mittwoch haben Tausende Taxifahrer in Berlin, Hamburg, London, Paris, Madrid und Mailand gegen den Taxi-Dienst protestiert. Die Taxi-Unternehmer sehen sich durch Uber bedroht, da dieser sich den strengen Vorgaben der Taxi-Branche nicht unterwerfen will. Für eine Sternfahrt in Berlin kündigten sich bis 1.000 Taxis an, in London wurden zwischen 10.000 und 20.000 Teilnehmer erwartet. In Frankreich wurde der Verkehr durch Fahrten im Schleichtempo behindert. In Paris verweigerten die Taxi-Fahrer zudem Fahrten zu den Flughäfen.