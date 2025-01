Ukraine: Leopard 1 hält fast einem Dutzend Drohnenangriffe stand

Das Video zeigt den Panzer in einem Waldstück. Dabei wurden russische Drohnen auf ihn aufmerksam und attackierten ihn. Dabei soll er von 7 FPV-Drohnen getroffen worden sein. 3 Treffer wurden an der Front verzeichnet, sowie jeweils 2 an der linken Seite und am Heck der Wanne.

➤ Mehr lesen: Ukraine macht aus dem M1 Abrams einen Frankenstein-Panzer

Danach soll sich der Panzer den Gefahrenbereich entlassen und entlang einer Straße bewegt haben. Dort hielt er aus unbestimmten Gründen an und wurde erneut von 3 Drohnen angegriffen, die ihn oberhalb des Motors trafen. Daraufhin setzte sich der Panzer wieder in Bewegung, wobei 2 weitere Treffer an derselben Stelle den Panzer zum Stillstand brachten und wohl ein Feuer auslösten, wie das ukrainische Medium Militarnyi schreibt.

Schicksal der Besatzung ist unklar

Was mit der Besatzung passiert ist, ist nicht bekannt. Laut Militarnyi hätte sie allerdings eine gute Chance gehabt, die Angriffe zu überleben. Der Teil, wo sich die Besatzung im Panzer befindet, wurde nämlich nicht direkt angegriffen. Außerdem gab es zwischen den Drohnenangriffen genügend Zeit, damit die Soldaten den Panzer verlassen konnten.