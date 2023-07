Ukrainischer Soldat zeigt abgeschossene russische Hyperschall-Rakete

In einem Video von CNN zeigt ein ukrainische Soldat, der für den Abschuss verantwortlich war, die zerstörte Rakete. Die Soldaten in dem Clip sind vermummt, da sie befürchten, Russland würde das speziell ausgebildete Personal gezielt angreifen.

Russlands Hyperschallraketen werden von dem Land gerne als “ Wunderwaffen ” und als “unstoppbar” inszeniert. Sie kommen auch im Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Einsatz. Dabei zeigte sich aber auch, dass sie sehr wohl gestoppt werden können. So wurde Anfang Mai eine Kinzhal Kh-47 von der Ukraine erfolgreich abgeschossen.

Abgefangen wurde sie mit dem von den USA zur Verfügung gestellten Patriot-System. Der Soldat erzählt, wie die Rakete von dem Patriot-Radar verfolgt und anschließend abgefangen wurde. “Es war eine sehr effektive Abwehraktion”, sagt der Ukrainer.

Freude bei ukrainischen Soldat*innen

Nachdem bekannt wurde, dass es sich bei der abgeschossenen Rakete tatsächlich um eine Kinzhal handle, haben sich die ukrainischen Soldat*innen gefreut, erzählen sie. “Wir konnten die Rakete abfangen, von der sie gesagt haben, es sei unmöglich, sie abzuschießen”, so der Soldat. Trainiert wurde er für das Patriot-System 2 Monate am Militärstützpunkt Fort Sill in den USA.

Dann folgte ein Monat lang Training in Europa. Zwar hätten sie zuvor Erfahrung mit sowjetischen Abwehrsystemen gehabt, dies sei aber mit dem modernen Patriot-System kaum zu vergleichen.