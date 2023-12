Ukraines Jet-Dohne UJ-25 Skyline taucht auf dem Schlachtfeld auf

Eine neue ukrainische strahlgetriebene Drohne mit der Bezeichnung UJ-25 Skyline scheint erstmals ihren aktiven Dienst angetreten zu haben. Viele Details dazu sind nicht bekannt. Sie hat aber das Potenzial, ihre Ziele deutlich schneller zu erreichen als propellergetriebene Drohnen. Außerdem wäre sie für russische Streitkräfte schwerer zu verteidigen.

UJ-25 Skyline auf Haus gestürzt

Auf Twitter tauchten Bilder er Drohne auf, die in das Dach eines Hauses in der ukrainischen und von russischen Kräften besetzten Stadt Berdjansk gestürzt sein soll. Das genaue Ziel der Drohne ist unklar, ein eventuell vorhandener Sprengkopf ist nicht explodiert. Berdjansk ist eine wichtige Hafenstadt am Asowschen Meer, die bereits in der Vergangenheit von ukrainischen Kräften angegriffen wurde.