Unfälle mit E-Scootern steigen stark an

Vergangene Woche hat es in Österreich 2 Verkehrsunfälle mit E-Scootern gegeben: In Oberösterreich musste ein 13-Jähriger ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch in Wien trug der 27-jährige E-Scooterfahrer Verletzungen davon.

Dass das Fahren mit E-Scootern nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte, zeigen aktuelle Zahlen. Demnach steigt die Anzahl der Unfälle mit den elektrischen Rollern rasant an.