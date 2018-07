US-Gericht erlaubt Waffen aus dem 3D-Drucker

Nachdem Wilson Videos veröffentlichte, in denen er die Liberator erfolgreich abfeuerte, ohne sich dabei die Hand wegzusprengen, schritt die US-Justiz ein. Nicht etwa wegen illegalen Waffenbesitz – denn in vielen US-Bundesstaaten müssen selbstgebaute Waffen nicht registriert werden. Sie warfen ihm vor gegen ITAR zu verstoßen, die US-Richtlinien für den Export von Waffen und Rüstungsgütern.

Sie begründeten das damit, dass er auf seiner Plattform Defcad.com die 3D-Druck-Pläne für die Liberator und andere Waffenteile zur Verfügung stellte. Wenn jemand außerhalb der USA die Datei herunterlädt, wäre das so, als würde Wilson eine Waffe ohne Genehmigung exportieren, so der Vorwurf. Die über 100.000 Downloads für die Pläne, die in den Tagen nach der Veröffentlichung des YouTube-Videos zustande gekommen sind, waren aus aller Welt.