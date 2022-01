Ein Drittel der US-Amerikaner nutzt Kryptowährungen

Mehr als ein Drittel der 18- bis 54-jährigen US-Amerikaner besitzt Kryptowährungen. Während es bei den Befragten zwischen 18 und 34 Jahren 37 Prozent sind, nutzen 33 Prozent des älteren Teils der Befragten Kryptowährungen, wie Business Wire berichtet.

67 Prozent der Krypto-Besitzer*innen würden mit dem digitalen Geld auch Einkäufe zahlen, wenn sie mit einem mobilen Wallet verbunden wären.

Bezahl-Apps erfreuen sich großer Beliebtheit

Generell steigt die Beliebtheit mobiler Bezahlmöglichkeiten in den USA. So wurde in der gleichen Umfrage auch erhoben, dass nur 14 Prozent der Befragten im vergangenen Jahr keine mobile Bezahl-App genutzt haben. Hingegen haben 72 Prozent der US-Amerikaner etwa mit PayPal bezahlt, 32 Prozent mit Cash App, 26 Prozent mit Venmo und 21 Prozent mit Google Pay.

20 Prozent nutzen wiederum Zelle und 19 Prozent Apple Pay. Einige der Befragten nutzen auch mehrere Apps.

PayPal in allen Altersgruppen beliebt

Besonders Großverdiener*innen verfügen über Kryptowährungen – bei jenen, die mehr als 100.000 Dollar im Jahr verdienen, sind es 41 Prozent.

Laut der Studie nutzen jüngere Gutverdienende eher die Cash App, während Ältere Venmo bevorzugen. Bei allen gleich beliebt ist hingegen PayPal.

Mehr News zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen lest ihr auf unserem Krypto-Channel futurezone.at/krypto.