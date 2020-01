Verletzungen mit E-Rollern um über 200 Prozent gestiegen

Deutlich höhere Dunkelziffer

In der Folge wurden jedoch "lediglich" 3300 Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert, wie es in der UCSF-Studie heißt. Das sei allerdings eine Zunahme von 365 Prozent. Ein Drittel davon hatte eine Art Schädel-Traumata. Unter den Verletzten machte die Altersgruppe der 18 bis 34-Jährigen den größten Teil aus.

Die Studienautoren schreiben, dass es sich hierbei um sehr konservative Zahlen handle, die Dunkelziffer sei deutlich höher. Denn so lange nicht klar ist, um welches Scooter-Modell es sich handelt, könne der entsprechende Unfall in der Studie keinen Niederschlag finden. Außerdem, so die Studienautoren, hätten viele Unfallopfer ihre Verletzungen nicht in einem Krankenhaus behandeln lassen.