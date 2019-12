Strenge Regeln für Leih-E-Scooter in Wien kommen

"Es ist jetzt ein Schritt gelungen, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen. Wir werden die Situation mit Sofortmaßnahmen im nächsten Jahr verbessern", so kündigt die Wiener Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein ein 9-Punkte-Pakete an, das neue Regeln für E-Scooter in der Bundeshauptstadt beinhaltet.