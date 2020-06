Versteckspiel in den Hintergassen des Netzes

Im Internet tobt ein Glaubenskampf. Die eine Seite, vorwiegend vertreten durch Politik und Wirtschaft, glaubt, dass Menschen im Internet nicht anonym sein sollten. Denn das, so die Argumente, würde Hass, Verbrechen und gefährlichen Ideologien den Weg ebnen. Die andere Seite, vorrangig Wissenschaftler, Bürgerrechtler und Aktivisten, glaubt, dass Menschen im Internet ein Recht auf Pseudonyme haben. Denn nur so hätten Minderheiten - etwa politische, sexuelle oder religiöse - eine Chance, ungefährdet ihre Meinung im Netz äußern zu können.

Rollenspiele

Ein Realitätscheck zeigt: Echte Namen und Identitäten sind im Internet auf dem Vormarsch. Chattete man Anfang des Jahrtausends noch mit “Susimaus78” und “SuperMax2000”, ist man heute bei Facebook mit Susanne und Max Mustermann befreundet. Auch Google drängt in seinem neuen Online-Netzwerk Google+ auf Klarnamen: Wer ein Pseudonym oder einen Nicknamen eintippt, der darf gelöscht werden. Allein die beiden Web-Unternehmen Google und Facebook konfrontieren so künftig etwa die Hälfte aller zwei Milliarden Internetnutzer mit ihrer Klarnamen-Politik. Doch die „Klarnamen“-Diskussion hat neben dem politischen auch einen kulturellen Aspekt. Wer sich online eine neue Identität gibt, spielt eine ganz eigene, lebensnahe Form des Theaters. Diese Rollenspiele sind Hand in Hand mit dem World Wide Web entstanden: Zwischen Wunscherfüllung und Weltflucht haben sich User ein zweites (Online-)Leben verschafft, in dem sie schöner, reicher, gescheiter, witziger – oder was auch immer sonst sein können. Doch diese spielerische Form der Identität, die für viele ein Ventil im Alltag geworden ist, gerät zunehmend unter Druck. Denn online sind die Menschen noch etwas, das vielen nicht passt: kritischer, mit deutlichem Hang zur Revolution.

Während die beiden größten Web-Dienste der Welt volle Aufmerksamkeit bekommen, gärt es in den Seitengassen des Netzes. Im virtuellen Untergrund steht Anonymität überall dort hoch im Kurs, wo es um Protest, Geld und Sex geht.

Keimzelle

Nachdem die Webseiten von GIS, FPÖ, SPÖ und den Grünen angegriffen wurden, ist auch in Österreich das Hacker-Kollektiv “ Anonymous” ins Rampenlicht gerückt. Die international lose organisierte Gruppe kommt aber nicht plötzlich aus dem Nichts, sondern hat ihre Wurzeln auf der Webseite www.4chan.org, wo sich nach Meinung vieler der “Abschaum des Internet” trifft. Bei 4chan wurde Anonymität zur Regel auserkoren. Unter Pseudonymen oder einfach als “ Anonymous” laden mittlerweile mehr als elf Millionen Nutzer unzählige Fotos hoch. Für viele von ihnen ist 4chan und vor allem die beliebte Sektion “/b/” ein Ventil: Nirgendwo sonst findet man im Web so viele rassistische, frauenverachtende und beleidigende Kommentare auf einem Haufen wie hier - je vulgärer, desto besser.

"Jeder Mensch hat einen Ort verdient, an dem er daneben sein kann", sagt 4chan-Gründer Christoph Poole, ein 23-jähriger New Yorker. Für seine Nutzer sei Anonymität wichtig: “Wenn man überall unter der selben Identität auftritt, verliert man die Unschuld der Jugend”, so Poole. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hätte es mit seinem Beharren auf echte Identität “komplett falsch” gemacht.