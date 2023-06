Video: Chinesischer Kampfjet fängt US-Aufklärungsflugzeug ab

Zu einem ungewöhnlichen und nicht ungefährlichen Zwischenfall ist vor einigen Tagen im Südchinesischen Meer gekommen. Ein Aufklärungsflugzeug des US-Militärs drehte dort routinemäßig seine Runden, als plötzlich ein chinesischer Kampfjet auftauchte.

Der Kampfjet vom Typ J-16 flog kurze Zeit neben der US-Aufklärungsmaschine bevor er zu einem Überholmanöver ansetzte. Dabei durchkreuzte der Kampfjet die Flugbahn der US-Maschine mit besonders geringem Abstand. Ein solches Manöver wird als "Head Butt" bezeichnet.

Wie auf dem Video zu sehen ist, geriet das US-Aufklärungsflugzeug vom Typ RC-135 in Turbulenzen, weil durch das Manöver gehörige Verwirbelungen in der Luft entstanden sind. Eine potenziell gefährliche Situation, wie es in manchen Berichten heißt.