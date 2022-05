Tankschlauch von Militärflugzeug im Wald gefunden

Ein NATO-Tankflugzeug hat über Polen einen Zapfschlauch verloren. Er wurde in einem Wald gefunden.

Wer in den vergangenen Wochen ein Flight-Tracking-Portal besucht hat, wird vielleicht zahlreiche militärische Flugzeuge über der östlichen Grenze von Polen entdeckt haben. Unter anderem ziehen dort Tankflugzeuge der NATO-Streitkräfte nahezu permanent ihre Runden und betanken dabei Kampfjets, die an der NATO-Ostflanke patrouillieren.

Bei einem dieser Luftbetankung dürfte es offenbar zu einem Zwischenfall gekommen sein. Denn in einem Wald in Polen ist ein der Zapfschlauch eines Tankflugzeuges gefunden worden. Es scheint so, als wäre der Schlauch samt Verbindungskupplung von einem Flugzeug abgerissen und zu Boden gefallen.