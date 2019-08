Video: Demonstranten in Hongkong fällen Gesichtserkennungs-Mast

Laut der öffentlichen Verwaltung von Hongkong werden smarte Lichtmasten, die in der Stadt errichtet wurden, lediglich zur Beleuchtung und zur Messung der Luftqualität verwendet. Demonstranten, die seit Wochen gegen verstärkte Einflussnahme Chinas auf die ehemals britische Sonderverwaltungszone demonstrieren, sehen die Masten jedoch mit anderen Augen. Sie könnten der Verbreitung von Gesichtserkennungstechnologie dienen, die China in seinem restlichen Staatsgebiet bereits umfassend einsetzt. Wie auf einem Video zu sehen ist, nahmen die Demonstranten die Angelegenheit in zumindest einem Fall in eigene Hände.