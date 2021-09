Video: E-Bike wird von U-Bahn erfasst und explodiert

Die Fahrräder der New Yorker Verleihanbieters Citi Bike sollen eigentlich für ein schnelles Fortbewegen in der Stadt sorgen. Das klappt weniger gut, wenn die E-Bikes statt auf der Straße auf den U-Bahngleisen in Queens landen. Dort wurde unlängst ein E-Bike von einem Zug überfahren, woraufhin die Batterie explodierte. Ein Nutzer hat die Explosion gefilmt, das Video ist auf Twitter zu sehen: