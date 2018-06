Video: Fallschirmspringer löst Rubikwürfel im freien Fall

Vom Weltrekord ist er damit aber dennoch weit entfernt. Zuletzt wurde der Rekord vom Australier Feliks Zemdegs auf 4,22 Sekunden verbessert. Computer schaffen es sogar in deutlich unter einer Sekunde. Wer sich nun selbst am schnellen Lösen von Rubikwürfeln versuchen will, kann es mit GoCube versuchen. Der Rubikwürfel verfügt über Bluetooth und kann dem Nutzer beibringen, wie man diesen möglichst rasch löst. Zudem werden Rekorde automatisch aufgezeichnet.