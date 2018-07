Video: Kosmonauten bejubeln Russlands Sieg über Spanien bei der Fußball-WM

Ein kurzer Video-Clip gab einen Einblick, wie es ist, in der Schwerelosigkeit sein Team anzufeuern. In gemütlich aussehenden Posen hingen Artemjew und sein Kollege Sergej Prokopjew vor einem kleinen Notebook und riefen „Dawaj, dawaj!“ (Los, los). Im Hintergrund übertönte das Rauschen der Lüftung auf der Raumstation den Spielkommentar. Sogar die ISS feuere Russland an, sagte Prokojew. „Vorwärts, Russland!“