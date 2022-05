Video: Pilot muss durch Fenster in Cockpit einsteigen

Zu sehen sind zwei Piloten, die versuchen, von einem Gepäckband aus durch ein Flugzeugfenster in das Cockpit einer Boeing 737 zu gelangen. Einer der beiden zwängt sich kopfüber durch die Öffnung, während sein Copilot unbeholfen versucht, ihn an den Beinen anzuschieben.

Schnellster Weg ins Cockpit

Um in das Cockpit eines Flugzeuges zu gelangen, muss in der Regel ein mehrstelliger Zahlencode eingegeben werden. Die beiden Piloten der US-amerikanischen Airline Delta könnten diesen vergessen haben.

Einem Piloten zufolge, der von dem Magazin Live and Lets Fly interviewt wurde, könne der Vorfall aber auch mit der Stromzufuhr des Flugzeuges zusammenhängen. Sei es vollständig heruntergefahren und die externe Stromzufuhr zum Cockpit abgeschaltet, so könnten sich Pilot*innen durchaus aussperren. Es gäbe in einer solchen Situation andere Wege, um in die Kabine zu gelangen. Für die beiden Delta-Piloten war dies aber augenscheinlich die schnellste Lösung.