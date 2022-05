Piloten verlieren Lizenz wegen diesem Flugzeug-Stunt

Was die beiden Piloten und Fallschirmspringer Luke Aikins und Andy Farrington am 24. April vorhatten, war - man kann es nicht anders nennen - irrwitzig. Die beiden Piloten wollten ihre einmotorigen Cessna-182-Flugzeuge rund 4.000 Meter über dem US-Bundesstaat Arizona in den synchronisierten Sturzflug bringen, währenddessen aus dem Flugzeug in das jeweils andere Flugzeug springen und es danach landen.

Die US-Flugsicherheitsbehörde FAA hatte das Unterfangen, das vom Energy-Drink-Hersteller Red Bull gesponsort wurde, erwartungsgemäß nicht genehmigt. Das hielt die beiden Piloten aber nicht davon ab, es nicht trotzdem zu versuchen. Wie nun bekannt wurde, entzog die FAA den beiden Piloten nun wegen "fahrlässigem" und "rücksichtslosem" Verhalten die Lizenz, berichtet Air Live.

Auf der Internetplattform Hulu wurde der Stunt übertragen. Gut ging er nicht, verletzt wurde aber niemand.