Video: Schweden bekämpft Waldbrände mit Laser-gelenkter Bombe

Immer noch kämpfen Feuerwehrleute aus ganz Europa in Schweden gegen die massiven Waldbrände, die dort wüten. Nun wurde auch das schwedische Militär eingeschaltet, das zu ungewöhnlichen Mitteln griff. So hoben zwei Gripen-Kampfjets ab, um den Flammen mit Bomben zuzusetzen. Laut einem Bericht bei The Local nutzte das Militär moderne hochpräzise Bomben für die Mission.

Die knapp 230 Kilogramm schweren GBU-49-Bomben sind mit einem Laserlenksystem ausgestattet, um präzise ihr Ziel zu finden. Parallel dazu ist die Waffe mit einem GPS/INS-Empfänger ausgestattet. Die Bomben erreichen so einen Circular Error Probable (CEP – Streukreisradius) von sechs Metern. Die Bombe wurde aus einer Höhe von 3000 Metern abgeworfen und erreichte 550 km/h.

Von dem Einsatz wurde auch ein Video veröffentlicht: