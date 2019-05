Video: Tesla holt Besitzer selbstständig am Parkplatz ab

Im November 2018 hat Tesla angekündigt, dass seine Elektroautos künftig selbstständig über Parkplätze fahren können, um sich mit ihren Besitzern an einem per App vereinbarten Punkt zu treffen. Die Funktion namens "Enhanced Summon" wurde danach für Beta-Tester zugänglich gemacht. Nun ist ein Video aufgetaucht, die zeigt, wie so etwas in der Praxis aussieht.