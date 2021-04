Video: Tesla-Kritikerin springt bei Messe auf Autodach herum

In China hat es in der Vergangenheit mehrere Vorfälle gegeben, bei denen Tesla-Besitzer nach Unfällen davon berichtet haben, dass ihre Bremsen nicht korrekt funktionieren. Obwohl Untersuchungen der Unfälle diese Behauptungen stets widerlegten, sind einige Kritiker überzeugt, dass bei Tesla Produktionsfehler vertuscht werden. Auf einer Automesse in Shanghai hat eine Dame nun mit einem furiosen Auftritt für Aufsehen gesorgt.