Video: So fängt die US Navy Überschall-Raketen ab

Die US Navy hat ein Video veröffentlicht, in dem Luftabwehr-Raketen eine Überschall-Rakete abfangen. Die Übung wurde am 27. März im Atlantik vor der Wallops Flight Facility im US-Bundesstaat Virginia an der Ostküste der USA durchgeführt.

Als Ziel wurde eine GQM-163 Coyote eingesetzt. Die von Northrop Grumman gebaute Rakete erreicht eine 2,5-fache Schallgeschwindigkeit oder etwa 3.100 km/h. Die Rakete ist dabei nur zwischen 4 und 20 Meter über der Wasseroberfläche unterwegs, um von fremden Radarsystemen nicht registriert zu werden. Sie simuliert Marschflugkörper, Antischiffs-Raketen oder auch ballistische Raketen. Sie kann nicht wiederverwendet werden und ist nicht vorgesehen, um mit einen echten Gefechtskopf bestückt zu werden.

Lenkraketen fingen Überschall-Rakete ab

In dem Video, das von einer Wärmebildkamera aufgenommen wurde, wird die GQM-163 von mindestens 2 Raytheon SM-2 Lenkraketen abgefangen. Die knapp 5 Meter langen Raketen erreichen Geschwindigkeiten von mehr als Mach 3, also der 3-fachen Schallgeschwindigkeit. Abgefeuert wurden sie von der USS Philippine Sea, einem Kreuzer der Ticonderoga-Klasse, und der USS Mason, einem Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse.