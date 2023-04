Navy testet Drohnenboote mit Raketen als "Bodyguards" auf Hoher See

Die US-Navy arbeitet an einer neuen Methode, um Transport- und Logistikschiffe auf Hoher See besser zu schützen. Dabei sollen kleine Drohnenboote eingesetzt werden, die mit Stinger-Luftabwehrraketen ausgestattet sind. Diese Drohnenboote könnten als "Bodyguards” bei Überfahrten durch riskantes Gewässer genutzt werden, wie The War Zone berichtet.

Durch ihre hohe Geschwindigkeit und Agilität wären sie in der Lage, schnell auf Bedrohungen zu reagieren und diese zu neutralisieren. Zudem können sie in großer Zahl eingesetzt werden, was die Chancen erhöht, einen Angriff abzuwehren. Wie viele der autonom fahrenden Drohnenboote ein Schiff genau begleiten sollen, sagt die Navy nicht. Stinger-Raketen sind in der Lage, feindliche Luftziele wie Drohnen oder Hubschrauber aus einer Entfernung von bis zu 8 Kilometern abzuschießen.