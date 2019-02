Video von Tony Hawks Tochter wird zum Internethit

Fast eine Minute zögert das Mädchen, dann fährt es die Halfpipe hinab: Mit einem Twitter-Video von seiner Tochter ist Skateboard-Legende Tony Hawk ein Internethit gelungen. Auf dem kurzen Filmchen, das innerhalb weniger Tage bei dem Kurznachrichtendienst mehr als 12,5 Millionen Mal aufgerufen wurde, ist der mehrfache Weltmeister Hawk mit einem Mädchen zu sehen.

Das Kind steht am Rande einer Halfpipe auf einem Skateboard und setzt zögerlich an, hinabzufahren - und traut sich dann zunächst doch nicht. Am Ende rollt sie los - mit Helm und Knieschonern geschützt. Hawk, einer der bekanntesten Skateboarder der Welt, schreibt dazu: „Ich war vermutlich nervöser als sie.“