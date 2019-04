Video zeigt Tesla Model S ohne Fahrer auf Schnellstraße

Seit Anfang der Woche sorgt ein Video in sozialen Netzwerken für Aufsehen. Es zeigt ein Tesla Model S, das offensichtlich per Autopilot fährt. Ungewöhnlich an der Sache: Es ist kein Fahrer auf dem Fahrersitz. In einem Ausschnitt des Videos schwenkt die Kamera dann auf den Rücksitz, wo ein Mann liegt.

Zu allem Überfluss ist der Tesla auch noch relativ schnell unterwegs. In einer Szene ist die Zahl 115 zu erkennen, unklar ist allerdings, ob es sich dabei um Kilometer oder Meilen pro Stunde handelt. Letzteres wären umgerechnet etwa 185 km/h.