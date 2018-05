Video zeigt, wie Hunde-Baby mit Drohne aus Kanal gerettet wird

Milind Raj, ein Techniker und Bastler aus Neu Delhi, wurde zum Hunderetter. Der Welpe steckte in einem Abwasserkanal fest. Anstatt mit einer Leiter hinunterzuklettern, baute er eine Drohne zum Hunderettungs-Tool um.

Wie The Verge berichtet, hörte Raj den Hund wimmern. Er sah den Welpen in einem Kanal zwischen zwei Straßen. Als er Leute in der Gegend darauf ansprach, sagten die, dass sie den Hund schon ein paar Tage wimmern hören. Als er fragte warum ihn keiner rausgeholt habe, sagten sie, dass sie nicht wegen einem Hund in einen Kanal klettern werden. Auch Raj wollte seine Gesundheit nichts aufs Spiel setzen und dachte über eine Lösung nach.