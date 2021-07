Riesige Drohnen reinigen Windräder, retten Menschen

Drohnen können nicht nur nerven und Waldbrände auslösen, sondern auch sinnvolle Tätigkeiten verrichten. Während fliegende Transportdrohnen noch nicht serienreif sind, ist jetzt Aerones bereit, seine potentiell lebensrettenden Drohnen einzusetzen.

Die Riesen-Drohnen sollen das nicht nur bewerkstelligen, indem sie Verletzte bergen, sondern gar nicht erst Menschen in die Situation bringen, in der die sich verletzen könnten. Die Drohnen wurden unter anderem entwickelt, um gefährliche Reinigungsarbeiten durchzuführen, wie an Strommasten, Windrädern und Ölbohrinseln.