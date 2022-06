Besuchte Pizzeria, flog mit Flugzeug: Getrackter Vogel irritiert Forscher

Ein per GPS getrackter Austernfischer fiel durch ungewöhnliches Verhalten auf. Schnell war die Erklärung gefunden.

Die Wissenschaftler*innen konnten anschließend ihren Urlaub einschließlich Heimflug in die englische Hauptstadt live mitverfolgen. Nun bitten die Ornitholog*innen, den Tracker zurückzugeben .

Schnell wurde klar, was höchstwahrscheinlich wirklich passiert ist, wie die BBC berichtet: Ein*e Tourist*in dürfte den Tracker auf einem Strand gefunden und eingesteckt haben, ohne zu wissen, worum es sich handelt, wie eine Vogelforscherin in einem Video erklärt.

Als er dort plötzlich keine Muscheln, Krebse oder Insekten mehr jagte, waren die Wissenschaftler*innen erstaunt. Scheinbar aß er stattdessen in einer Pizzeria zu Mittag und übernachtete auf einem Campingplatz, bevor er sich in einen Flieger nach London setze.

Der Tracker ähnelt einem USB-Stick mit einem Solar-Panel und ist rund 1.000 britische Pfund wert. Der*die Finder*in bekommt eine Belohnung von 100 Pfund, wie es heißt. Man solle sich beim College of Life and Environmental Studies der the Universität von Exeter melden.

Tracking für mehr Schutz

Durch das Tracking der Vögel erhoffen sich die Wissenschaftler*innen Aufschluss darüber, in welchen Gebieten abseits der Küsten sich die Tiere bei der Nahrungssuche aufhalten. Dies solle zu einem besseren Schutz der teilweise gefährdeten Arten führen.