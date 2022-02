Elstern tricksen Vogel-Tracker aus

Australische Forscher*innen wollten den Bewegungsradius und das soziale Verhalten von Elstern erforschen. Dabei machten sie ungewollt eine völlig andere Entdeckung.

Denn die Elstern hielten nicht viel davon, sich von einem für die Studie entwickelten Ortungsgerät tracken zu lassen. Stattdessen entledigten sie sich gegenseitig des unerwünschten Ballasts.

Erstmals Rettungsverhalten beobachtet

"Sie haben uns überlistet", sagt die Ornitologin Dominique Potvin in einem Artikel auf The Conversation. Statt zu erfahren, wie weit die Vögel jeden Tag fliegen und wie ihr Verhalten durch Alter und Geschlecht beeinflusst wird, machten die Forscher*innen bei den Vögeln Anzeichen für Altruismus und Problemlösungskompetenz ausfindig.

Man habe wohl das erste Mal Rettungsverhalten bei australischen Elstern beobachten können, schreiben die Forscher*innen in einer in der Fachpublikation Australian Field Ornithology veröffentlichten Studie. Von Rettungsverhalten ist in der Wissenschaft dann die Rede, wenn ein/e Helfer/in versucht, einem anderen Wesen in Not, ohne offensichtlichen, direkten Nutzen, aus einer Notlage zu befreien. Bei Ameisen sei ein solches Verhalten üblich, bei Elstern sei es hingegen neu, so die Forscher*innen.