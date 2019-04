Von halblustig bis fast praktisch: Die besten Tech-Aprilscherze

SodaStream

In Kooperation mit Astronaut Scott Kelly wird SodaStreamME vorgestellt, eine revolutionäre Technologie, die CO2-Überschüsse im Verdauungssystem direkt in Mineralwasser umwandelt. Man rülpst einfach in eine Vorrichtung und schon genießt man frischen Sprudel. Lecker! Wie Scott Kelly allzu vertrauensselige Fans aufklärt, kann man im All gar nicht rülpsen.