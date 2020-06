Von Snake bis Quizduell: Das Massenphänomen Handyspiele

Angry Birds zählt inzwischen mehr als 500 Millionen Downloads und kann sich schon seit ein paar Jahren in den Top-Ten-Listen der beliebtesten Apps halten. Doch schon lange vor Smartphone- und Tablet-Games haben derlei Mini-Spiele die Nutzer begeistert. Der Computerspielklassiker Snake etwa fand sich bereits auf vielen Nokia-Handys aus den 90er-Jahren. Ein bekannter Vorreiter war auch das Moorhuhn. Die erste Version des PC-Spiels erschien im Jahr 1999. Und auch das Kartenspiel Solitär ist bis heute ein Dauerbrenner unter den “Nebenbei-Büro-Games”. “Moorhuhn war, was diesen besonderen Durchbruch und Erfolg betrifft, sicher ein Vorreiter”, sagt Mitgutsch. Mittlerweile gibt es das Spiel in vielen verschiedenen Versionen für unterschiedliche Plattformen, auch für iPhone und iPad.

In den 80er und 90er Jahren hätten auch viele Arcade Games, die ihren Ursprung in Spielhallen hatten, noch diesen “leichten, spielerischen Zugang” mitgebracht. Allerdings, so der Games-Experte, waren diese Spiele damals nicht so leicht verfügbar wie heute. “Außerdem musste man bei Arcade Games früher immer von vorne beginnen, wenn man gescheitert ist. Die neuen Casual Games speichern ab, wo man gerade steht”, sagt Mitgutsch. Es werde sehr clever eine Struktur geschaffen, von der sich die Nutzer immer wieder herausgefordert fühlen, aber auch immer locker wieder einsteigen können.